Chelsea võitis Londoni derbi, Arsenal jätkab kahe vooru järel punktita

Chelsea pääses juba 20. minutiks Pedro ja Alvaro Morata väravatest 2:0 juhtima, kuid poolajavileks suutis Arsenal viigistada - 37. minutil oli täpne Henrikh Mkhitaryan ja neli minutit hiljem Alex Iwobi.

Teist poolaega selgelt domineerinud Chelsea teenitud võiduvärava lõi Marcos Alonso, kui lõpuvileni jäi üheksa minutit.

Chelsea boss Sarri ei jäänud vaatamata võidule meeskonna esitusega rahule. "Nautisin mängu 75 minutit, ülejäänud 15 minutit oli parem suitsetada. Mäng oli pealtvaatajate jaoks suurepärane, aga see veerandtund oli kohutav. Me pole hetkel valmis, et tiitlikaitsja Manchester Cityle vastu saada. Peame kõvasti tööd tegema," teatas itaallane.

Kui Chelsea`l on sanaselt Tottenhamile ja Bournemouthile tabelis täisedu ehk 6 punkti, siis avavoorus Manchester Cityle kaotanud Arsenal jätkab punktita.

Täna tulevad favoriitidest väljakule Manchester City, kes võõrustab kell 15.30 Huddersfieldi, ja Manchester United, keda ootab kell 18 võõrsilmäng Brightoniga.