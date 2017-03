Diego Costa on löönud värava

Diego Costa on löönud värava AFP

Londoni Chelsea võttis Inglismaa jalgpalliliiga 27. voorus hooaja 21 võidu ja kasvatas oma edumaa lähima ohustaja ees taas kümnepunktiliseks.

Chelsea võitis esmaspäeva õhtul võõrsil Londoni rivaali West Ham Unitedit 2:1. Avapoolaja keskel viis Eden Hazard külalised juhtima ning kohe teise mängupoole alguses kasvatas Diego Costa edumaad. West Ham suutis ühe värava tagasi lüüa teisel lisaminutil, kui sihile jõudis Manuel Lanzini.

Costa tõusis nüüd 17 väravaga Arsenali mängumehe Alexis Sanchezi kõrvale, Premier League`i suurim väravakütt on Harry Kane (Tottenham) 19 tabamusega.

11 vooru enne hooaja lõppu on Chelseal 66 punkti, järgnevad Tottenham 56, Manchester City 55, Liverpool 52, Arsenal 50 ja Manchester United 49 punktiga. Manchesteri klubidel ja Arsenalil on seejuures üks mäng vähem peetud. West Ham on 33 punktiga üheteistkümnes.