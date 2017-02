Chelsea väravad lõid Marcos Alonso 13., Eden Hazard 53. ja endine Arsenali mängumees Cesc Fabregas 85. minutil. Arsenali auvärava autoriks oli viimasel mänguminutil Olivier Giroud.

Chelsea edestab nüüd kolmandal kohal asuvat Arsenali juba 12 punktiga. Sama kaugel on liidrist ka Tottenham, kes võõrustab täna õhtul Middlesbrough`d.

Vaata Hazardi tänast iluväravat:

Chelsea go 12 points clear at the top of the table #CHEARS pic.twitter.com/B3MEXNSbol

— Premier League (@premierleague) February 4, 2017