Chelsea väravavaht eitas kuulujutte Madridi siirdumisest ootamatu avaldusega: läksin oma rasedast naisest lahku

Chelsea väravavahi Thibaut Courtois' tuleviku kohta liikusid viimastel nädalatel kuulujutud, mille kohaselt olevat belglane sel suvel Madridi Reali siirdumas. Juttude aluseks olid väited, et mehe tüdruksõber Marta Dominguez on hetkel Madridis uut elamist otsimas.

24-aastane Courtois tuli aga välja avaldusega, mis olukorda ammendavalt selgitab - nimelt on paar alates septembrikuust lahus olnud ning Dominguez on nüüd kodumaale naasmas, et seal kahte last kasvatada. Peagi kaheaastaseks saava tütre Adriana kõrval on vanematele varsti sündimas poeg Nicolas, kuid Thibaut ja Marta enam koos ei ela.

"Lõpetasime meie suhte sõbralikult septembri alguses ning läksime mõlemad oma teed, hoolimata sellest, et Marta ootab meie teist last," seisis Courtois' avalduses. "Armastame üksteist siiamaani ning saame hästi läbi, kuid meie vahel enam romantilisi tundeid ei ole. Samal ajal ei põgene me oma vastutuse eest - kõige tähtsam on see, et oleme vanemad imeilusale printsessile Adrianale ning peagi sündivale Nicolas'le. Kavatseme Martaga üksteise eludes ka edasi olla ning lapsi hästi kasvatada."