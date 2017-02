Inglismaa jalgpalliliiga liidermeeskond Chelsea tegi täna võõrsil Burnley vastu kahvatu 1:1 viigi. Londoni tippklubi väravavaht Thibaut Courtois ajas kehva esituse nii viletsa ilma kui halvas olukorras olnud vutiväljaku süüks.

"Väljak polnud hea, seal oli lund, lisaks oli külm, seega mitte ideaalsed tingimused, kuid me alustasime hästi," rääkis Courtois mängujärgselt, vahendab 101greatgoals.com.

"Lõime juhtvärava, aga nad viigistasid Brady meisterliku karistuslöögiga. Pärast viigiväravat ei suutnud me 20 minuti jooksul oma mängu leida. Andsime mängu käest ja olime raskustes olukordade loomisega. Lõpuks võisime punkti üle õnnelikud olla," lisas puurilukk, kes päästis täna Chelsea mitmel korral halvimast.

Vaatamata kahele kaotatud punktile on Chelsea edu vägagi turvaline - kümne punkti kaugusel on Tottenham ja Arsenal, üheteistkümne silmaga jäävad maha Liverpool ja Manchester City (mäng vähem peetud).