Chelsea uus peatreener tegi esimese ostu

Londoni Chelsea jalgpalliklubi uus peatreener Maurizio Sarri tegi esimese ostu ning palkas oma endise hoolealuse Jorginho.

Chelsea maksab Napolile 26-aastase poolkaitsja eest 57 miljonit naelsterlingit. Nimetatud summa sisse kuulub ka Sarri kompensatsioonisumma, teatab BBC Sport.

Brasiilias sündinud Itaalia koondislase Jorginho palkamise vastu tundis suurt huvi ka Inglismaa valitsev meister Manchester City, kelle peatreener Pep Guardiola nägi poolkaitsjas asendajat Yaya Tourele.

Napoli president Aurelio de Laurentiis teatas, et Jorginho otsustas Chelsea kasuks just seetõttu, et Londoni tippklubisse siirdus ka Sarri.