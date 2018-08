Chelsea uus peatreener avalikustas, kus nende brasiillasest täht uuel hooajal mängib

Londoni Chelsea jalgpalliklubi uus peatreener Maurizio Sarri on kindel, et nende brasiillasest tähtmängija Willian jätkab uuel hooajal Londoni klubi ridades.

Williani on pikalt seostatud klubist lahkumisega ning Briti meedia andmetel on Hispaania tippklubi FC Barcelona teinud juba kolm pakkumist Chelseale.

Lisaks jõudis Willian, kes oli suvepuhkusel pärast jalgpalli MM-i, treeningutele tagasi viis päeva hiljem, kui algselt planeeritud.

"Ma rääkisin Willianiga treeningul tema hilinemisest, aga mitte tulevikust," sõnas Sarri pressikonverentsil. "See oli väga positiivne vestlus ning mul on hea meel, kuidas vestlus möödus. Willianiga ühtegi probleemi pole."

"Jah, ma olen täiesti kindel selles," vastas Sarri küsimusele, kas Willian mängib uuel hooajal Chelsea eest.

Sarri kommenteeris ka MM-il säranud Belgia väravavahi Thibaut Courtoisi situatsiooni. "Courtois on hetkel meie klubi väravavaht. Tuleviku kohta ma ei tea. See sõltub Courtoist ja Chelseast. Loodan, et ta jätkab meie eest."

Londoni Chelsea jaoks algab uus hooaeg täna, kui mängitakse välja Community Shieldi karikas. Finaalis kohtuvad omavahel Inglismaa liiga võitnud Manchester City ja FA Cupi võitnud Chelsea.