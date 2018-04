Chelsea teenis napi võidu ning hoiab Tottenhami ja Liverpooli surve all

Swansea on 33 punktiga 17. ehk praeguse seisuga jääksid nad viimasena Premier League'i püsima. 18. positsioonil oleval Southamptonil on aga 32 ja 19. kohal oleval Stoke Cityl 30 silma. Kahel esimesel on pidada veel kolm ning viimasel kaks matši.

Loe veel

Tabeliseis:



1. Manchester City 90 punkti/34 mängu

2. Manchester United 74/34

3. Liverpool 72/36

4. Tottenham 68/34

5. Londoni Chelsea 66/35

6. Londoni Arsenal 57/34