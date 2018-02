Chelsea staar jäi haledalt vahele: seljavigastuse tõttu mängida ei saa, aga oma lapseootel naist hüpitada küll?

Londoni Chelsea hispaanlasest ründaja Alvaro Morata olevat peatreener Antonio Conte sõnul nii vigane, et ei pruugigi sel hooajal enam väljakule tulla. Tema itaallannast naise Alice Campello sotsiaalmeediasse postitatud video seab aga seljavigastuse jutud väga sügavalt kahtluse alla.

Morata lapseootel naine jagas alles eile videot sellest, kuidas Morata teda tantsitab ning sealjuures püstijalu süles hüpitab. Pole küll teada, millal video filmitud on, aga ainuüksi selle postitamisest piisas, et Chelsea fännid marru ajada.

Chelsea loots Conte väitis reedel, et Morata ei pruugi sel hooajal enam üldse platsile tulla. "Tal on probleem, me üritame ta seljavalule lahendust leida. Kui te küsite minult, kui kaua ta väljas on, siis võibolla vajab ta päeva, võibolla kuud, äkki on isegi hooaja lõpuni väljas, ma ei ta. Olen veidi mures, sest me teame kõik, kui tähtis mängija ta meile on," sõnas Conte.

Skandaalse video alla ilmusid kohe pärast selle avaldamist õelad kommentaarid nagu "Tal peaks olema selg haige!" ja "Tantsimise asemel võiks hoopis mängida".

Täna võõrustab Chelsea Premier League'is West Bromwich Albioni. 25-aastase Moratata on meeskond kaotanud viimasest viiest kohtumisest kolm. Enne vigastada saamist lõi ta 20 kohtumises 10 väravat.