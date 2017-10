Chelsea rekordost vihjas juba klubist lahkumisele

Foto: JOHN SIBLEY, Action Images via Reuters

Sel suvel umbes 70 miljoni euro eest Londoni Chelsea jalgpalliklubiga liitunud hispaanlasest ründaja Alvaro Morata tunnistas, et Londonis elamine on tema jaoks liialt stressirohke.

“London pakub mulle huvi oma multikultuursusega. Seal on erinevad kultuurid ja religioonid, kuid ma ei näe ennast seal pikas plaanis elamas,“ sõnas Morata väljaandele La Gazzetta dello Sport. “Londonis on liialt palju stressi ja linn on liialt suur.“

Veel tunnistas 25-aastane ründaja, et Torino Juventusest lahkumine ja Realiga taasliitumine oli viga. Aastatel 2014 kuni 2016 Juventuses pallinud Morata mängis eelmisel hooajal taas Realis ning lõi 43 kohtumisega 20 väravat, kuid elu oli tema jaoks raske.

“Pettumus oli tohutu. Leidsin end taas alguspunktist. Realis koheldi mind nagu noormängijat, kes ma olin enne Juventusega liitumist,“ kurtis Morata.

Ründaja sõnul liitus ta Chelseaga, kuna seal on peatreeneriks itaallane Antonio Conte.