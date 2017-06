Chelsea püüab Saksamaal eriti pirakat kala

Londoni Chelsea jalgpalliklubi on Inglise meedia teatel teinud Müncheni Bayernile ametliku järelpärimise nende ründeässa Robert Lewandowski saadavuse osas.

Chelsea peatreener Antonio Conte näeb Poola ründajas väärilist asendajat klubist lahkuvale Diego Costale. Probleem on aga selles, et Lewandowski sõlmis alles detsembris Saksamaa hiiuga uue, 2021. aastani kehtiva lepingu.

Ometi viskas Chelsea õnged vette, lootes, et Lewandowski pole ehk Bayerni eluga rahul. Poolaka agent Mik Barthel ütles hiljuti väljaandele Kicker: "Robert ütles mulle, et teda ei toetata üldse ning et treener ei teinud ühtegi pingutust aitamaks tal võita parima väravaküti tiitel. Ma pole teda eales nii pettununa näinud."

Chelsea on jätkuvalt läbirääkimistes ka Evertoni belglasest ründaja Romelu Lukakuga.

Costa lahkumise tingivad brasiillase halvenenud suhted Contega. Viimaste kuulduste kohaselt peab Chelsea mehe osas läbirääkimisi Madridi Atleticoga ning juttu on 56 miljoni suurusest üleminekusummast.