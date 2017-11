Chelsea poolkaitsja ähvardab lahkuda, kui Conte treeneriks jääb

Brasiilia jalgpallikoondise poolkaitsja Willian on väidetavalt valmis Londoni Chelseast lahkuma, kui klubi ei vallanda peatreener Antonio Contet.

Willian lõi kolmapäeval Meistrite liiga 4:0 võidumängus Aserbaidžaani klubi Karabahhi üle kaks väravat, kuid on muidu sel hooajal pendeldanud pingi ja algkoosseisu vahel. Üheksas mängus 18-st on ta mängu sekkunud pingilt ning see olukord on pannud mehe mõtlema klubivahetuse peale, kirjutab Brasiilia väljaanne UOL.

Williani on viimasel ajal seostatud üleminekuga Manchester Unitedisse, kuna on teada, et ta on väga suur Jose Mourinho austaja. Arvata võib, et pakkumistest poolkaitsjal puudust ei tuleks, kui ta ühel päeval Chelsea riietusruumis kotid otsustab pakkida.

Inglise valitseva meistriga on brasiillasel lepingut järel veel kaks ja pool aastat. Alates 2013. aastast, kui ta Venemaa klubist Anži Londonisse toodi, on ta 200 mängus löönud 34 väravat.