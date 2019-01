Chelsea peatreeneri ootamatu avaldus: ma ei tea 64 miljonit maksma läinud jalgpallurist mitte midagi

"Me peame lahendama probleemid, mis on meil viimasel 15-20 meetril vastaste värava all," sõnas Sarri pärast 0:0 viiki tabeli lõppu kuuluva Southamptoni vastu. "Klubi on minu arvamusest teadlik. Ma leian, et me vajame ründesse midagi teistsugust."

Kuna Olivier Giroud on hetkel vigastatud ning Michy Batshuayi ja Tammy Abraham on laenul vastavalt Valencias ja Aston Villas, on Chelsea`l hetkel vaid üks puhas ründaja Alvaro Morata näol.

Chelsea kulutas küll üleeile Christian Pulisici palkamiseks 64 miljonit eurot, kuid 20-aastane ründav poolkaitsja liitub klubiga alles suvel, sest jääb hooaja lõpuni laenule oma endise tööandja Dortmundi Borussia juurde.

"Ma ei teadnud veel eile (üleeile - toim) Christian Pulisici kohta midagi," tunnistas Sarri. "Ma tean, et tehing on sõlmitud, kuid mina ei teadnud temast midagi. Mina üleminekute eest ei vastuta."

Chelsea järgmine mäng on laupäeval, kui FA Cupi 3. ringis kohtutakse esiliigaklubi Nottingham Forestiga.