Chelsea peatreener valas Liverpooliga mängu eel õli tulle

Chelsea peatreener Antonio Conte teatas enne tänaõhtust mängu Liverpooliga, et kuigi vastasmeeskond jõudis Meistrite liigas finaali, pole nad tänavu parim Inglismaa klubi.

"Ma arvan, et liigas on vaja 38 mängu jooksul näidata, et sa väärid tiitlit ja oled parim. Meistrite liigas, kui sa jõuad veerandfinaali või poolfinaali, võib üks olukord - positiivne või negatiivne - otsustada sinu saatuse. Seetõttu arvan, et Meistrite liiga võitmiseks on vaja ka rohkem õnne," vihjas Conte, et Premier League`i on eurosarjast raskem võita.

"Üks kohtuniku otsus võib sinu saatuse Meistrite liigas otsustada. 38 mängu kestva liiga puhul on õnnefaktoril väiksem tähtsus ja parimal meeskonnal on suuremad võimalused oma ülekaalu tõestamiseks," lisas Conte, kelle sõnul on nii Chelsea kui Liverpool sel hooajal Manchester Cityst nõrgemad.

Kui Liverpool on kaks vooru enne Inglismaa meistriliiga lõppu 72 punktiga kolmandal kohal, siis mängu vähem pidanud Chelsea on 66 silmaga viies. Nende vahele mahub Tottenham Hotspur (71).

Chelsea võtab Liverpooli kodusel Stamford Bridge`il vastu täna õhtul kell 18.30.