Inglise jalgpalli meistriliiga liidri Londoni Chelsea peatreener Antonio Conte sai enne homset mängu Stoke Cityga vigastada.

Ajaleht Daily Mail kirjutab, et Contele on alati meeldinud trenni kaasa teha ning seegi kord läks ta mängijatega koos jooksma, kuid tõmbas selle käigus sääremarja ära.

Paljud Conte käe all mänginud pallurid on kurtnud itaallase mõrvarlike treeningmeetodite üle ning Inglise meedia pakub, et nüüd on ta lõpuks ise selle ohvriks langenud.

Ometi ei olevat vigastus nii tõsine, et Conte ei saaks 12 mängu järjest võitnud Chelseat homses mängus juhendada.