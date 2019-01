Chelsea peatreener: me ei müü Euroopa suurimat noort talenti maha, aga mänguaega ma talle garanteerida ei saa

Müncheni Bayern on Hudson-Odoi ostmisest väga huvitatud ning oleks valmis tema eest pakkuma 35 miljonit naelsterlingit, ent Chelsea ei kavatse andekat mängumeest maha müüa. 18-aastase inglase leping Londoni tippklubiga saab läbi 18 kuu pärast.

"Klubist kinnitati mulle, et ta (Hudson-Odoi) pole jaanuaris müügiks ja suure tõenäosusega pole ta müügis ka suvel," lausus Sarri tänasel pressikonverentsil.

"Ta on pallimurul väga hea, olen tema edusammude üle väga õnnelik. Selliseid noori mängijaid pole kerge hoida, seda teavad kõik Inglismaa klubid. Kuna ta on kahtlemata Euroopa üks parimaid 18-aastaseid mängumehi, on olukord eriti raske," lisas Sarri.

Samas tunnistas Chelsea juhendaja, et ei saa Hudson-Odoile mänguaega garanteerida: "See on võimatu, et ma lubaks, et ta mängib igas kohtumises. Kõik sõltub olukorrast. Aga ta areneb ja tal on meie klubis ja Inglismaa koondises suur tulevik," lisas Sarri.

Hudson-Odoi lõi pühapäeval FA karikasarja kohtumises Sheffield Wednesdayga (Chelsea võitis 3:0) oma karjääri teise värava Chelsea eest.