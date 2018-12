Chelsea peatreener mattis tiitlilootused maha: Liverpooli on võimatu kinni püüda

Kaotus Leicesterile tähendab, et Chelsea jääb tabeliliider Liverpoolist maha 11 punktiga. Käimasoleva hooaja eel Chelsea peatreeneri kohale asunud itaallane Maurizio Sarri avaldas, et nemad tänavu tiitlile ei pretendeeri.

"See oli juba hooaja algusest saadik võimatu," vahendas BBC Sports Sarri sõnu. "Ütlesin juba hooaja eel, et on võimatu Liverpooli ja Manchester Cityga konkureerida. Peame püüdma, et lõpetada esinelikus."

Sarri tunnistas veel, et teda häirib Chelsea komme kaotada punkte eeldatavalt nõrgemate meeskondade vastu. "Jah, see valmistab mulle muret. Peame selgusele jõudma, milles põhjus on. Alati võib jääda 0:1 kaotusseisu, kuid oluline on, kuidas reageerida sellele. Täna oli meil võimalus kaks väravat vastu lüüa."