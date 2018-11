Chelsea peatreener leidis viimasele kaotusele patuoina

"Tahan keskväljal mängitada väga tehnilisi mängijaid - minu jaoks on need kas Jorginho või Fabregas. Ma ei taha Kantet sellesse rolli. Kante tahtis viimati 15 minutiga mängu otsustada, kuid tegi seda valel viisil," sõnas Sarri tänasel Euroopa liiga mängu pressikonverentsil.

"Ta (Kante) kaotas oma positsiooni ja oli liiga palju vastaste karistusala lähistel. Ja ma arvan, et see ei ole tema parim koht. See põhjustaski meie raskused," meenutas Sarri kaotusmängu Tottenhamile.

Chelsea kohtub neljapäeval eurosarjas PAOKiga. Siiani on Londoni tippklubi võitnud Euroopa liigas kõik neli kohtumist.