Chelsea peatreener kritiseeris hoolealuseid: meie mängijaid on raske motiveerida

"Olen väga vihane selle osas, missuguse suhtumisega täna väljakule läksime," ütles kohtumise järgselt Chelsea peatreener Maurizio Sarri. "Selline suhtumine pole aktsepteeritav."

Tulivihane Sarri andis mängujärgsel pressikonverentsil teada, et eelistaks rääkida itaalia, mitte inglise keeles, "sest tahab saata oma mängijatele sõnumi, mis on ainult üheselt mõistetav." "Pean ütlema, et olen tõsiselt vihane."

"Kaotasime puhtalt mentaliteedi tõttu," jätkas itaallane. "Ma ei saa seda aktsepteerida. Meie mängijaid on keeruline motiveerida. Vahel tuleb ikka ette raskeid hetki, kuid peame siis reageerima palju paremini, kui täna tegime."

"Sellisel tasemel mängija ei tohiks karta võtta vastutust. Mina olen see, kes vastutab mängijate eest ja on oluline, et neil oleks õige suhtumine. Kui nad ei suuda end kokku võtta, ei peaks nad ehk sellisel tasemel mängima."