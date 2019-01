Chelsea peatreener: Hazard pole meeskonna liider, vaid individuaalne mängija

Hazard rääkis nädala alguses Prantsusmaa väljaandele France Football antud usutluses, et on oma mängijakarjääri jooksul välja vihastanud kõik peatreeneri, kes tal olnud on. "Ma ei ajanud ainult Antonio Contet vihaseks, vaid ka Jose Mourinhot ja Maurizio Sarrit. Arvatavasti pakun ka enda järgmisele treenerile meelehärmi," rääkis Belgia koondislane.

"Kõik treenerid räägivad, et pean rohkem kaitses mängima ning rohkem erinevaid asju tegema," lisas Hazard.

Hazardi sõnavõttu paluti kommenteerida ka Sarril. "Vahepeal eelistaksin, et ta näitaks oma tegusid rohkem jalgpalliväljakul. Temas on potentsiaali rohkem, kui viimased esitused näitavad."

"Eden on suurepärane mängija, kuid ta mängib väga individuaalselt," jätkas Sarri. "Ta on meile loomulikult oluline mängija, kes suudab paari minutiga kohtumise ära otsustada, kuid ta pole meeskonna liider. Hazardil on väga raske mängida ühel positsioonil, sest ta tahab pidevalt palliga olla."