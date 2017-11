Chelsea kõige pikaajalisem mängija, kes pole koduklubi eest ühtegi mängu pidanud: "Ma ei kahetse midagi!"

Matej Delac Foto: Instagram/matejdelac2

Kas teadsid, et Chelsea jalgpalliklubi hingekirjas on 25-aastane väravavaht nimega Matej Delac? Kui ei, siis on see täiesti arusaadav, sest 2010. aastast alates, mil mees Horvaatiast Londonisse toodi, pole ta oma koduklubi eest platsile pääsenud mitte ainsaski kohtumises!