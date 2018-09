Chelsea kaotas Premier League'is punkte, Arsenal alistas Evertoni

Chelsea valdas West Hamist tunduvalt rohkem palli ning oli rünnakul üritavamaks pooleks, aga väravavahti Lukasz Fabianskit üle mängida ei suudetud.

Kohtumise viimastel minutitel oli ukrainlasel Andrei Yarmolenkol võimalus kodumeeskonnale võit tuua, aga Chelsea puurilukk Kepa Arrizabalaga tõrjus tema pealelöögi.

Kuuenda vooru viimases kohtumises võõrustas Londoni Arsenal Evertoni, kodumeeskond võttis 2:0 võidu. Arsenali eest olid täpsed Alexandre Lacazette ja Pierre-Emerick Aubameyang.

Pärast kuut vooru jätkab liidrina Liverpool, kellel on ainsana kogutud 18 punkti. Manchester City ning Chelsea on 16 silma peal. Arsenal asub kuuendal kohal 12 punktiga. West Ham on nelja punktiga 17. ja Everton kuue silmaga 12. kohal.