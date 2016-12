Chelsea jalgpalliklubi peatreener Antonio Conte peab hakkama endale uut abitreenerit otsima, sest tema senine parem käsi Steve Holland asub hooaja järel täiskohaga tööle Inglismaa koondise abitreenerina.

Conte ütles, et hakkab 46-aastasest Hollandist kindlasti puudust tundma. "Steve on väga hea professionaal ning ta on mind kõvasti aidanud Chelseas, sest tal on klubiga tohutud kogemused," kiitis Conte.

Itaallane lisas, et ta siiski mõistab kolleegi valikut, sest rahvuskoondise abitreeneri kohta ei pakuta just iga päev.

Holland, kes on Chelseas treenerileiba söönud alates 2009. aastast, nimetati Inglismaa koondise peatreeneri Gareth Southgate`i esimeseks abiliseks eile.

Holland on Chelseas abitreenerina töötanud ka André Villas-Boasi, Roberto Di Matteo, Rafael Benítezi, Jose Mourinho ja Guus Hiddinki käe all.