Chelsea jätab Manchesteri tragöödia tõttu ära oma võiduparaadi

Inglismaa jalgpallimeistriks kroonitud Chelsea tühistas nädalavahetuseks planeeritud võiduparaadi, sest ei pea esmaspäeval Manchesteris toimunud terrorirünnaku järel seda kohaseks. Võidupidu oleks pidanud toimuma pühapäeval.

"Me usume, et kõigi huve silmas pidades on see õige samm ja me oleme kindlad, et ka meie fännid mõistavad seda otsust," teatas Chelsea oma pressiavalduses.

Jalgpalliklubi pidas otsuse langetamise eel nõu ka Londoni politsei ja linnavalitsusega. Kuna politseil on kõrgendatud ohutaseme tõttu vaja nädalavahetusel paljudes avalikes kohtades korda valvata, jäetaksegi Londoni tänavatele planeeritud traditsiooniline võiduparaad sel korral ära.

Ühtlasi teatas Londoni tippklubi, et terrorirünnaku ohvrite ja nende perekondade toetuseks tehakse rahaline annetus.

Laupäeval seisab Chelseal veel ees Inglismaa karikafinaal, kus kohtutakse Arsenaliga.