Chelsea jalgpallur: Itaalia ja Inglismaa liigat pole võimalik võrrelda

"Vahe on suur, eeskätt mängu tempo ja füüsilisus on Inglismaal hoopis kõrgemal tasemel," võrdles Jorginho Itaalia ja Inglise liigat. "Mõistagi ma teadsin seda ette, kuid ma naudin siinset kiiret rütmi ja tempot täiega."

"Premier League on lihtsalt vapustav. Teatud asju on lihtsalt raske selgitada, seda kõike tuleb ise kogeda. Kui sa tuled treeningkeskusse [Cobhamis], kus piirkonnas on lausa 38 jalgpalliväljakut, siis on kommentaarid liigsed. Seda peab ise nägema," kiitis Jorginho Inglise vutikultuuri.

Itaalia koondise poolkaitsja on alustanud Chelsea karjääri väga edukalt - Jorginho on aidanud oma uue koduklubi neljas esimeses liigamängus võidule ja löönud ka ise ühe värava.

26-aastane Jorginho, kes oli suvel väga lähedal liitumisele Manchester Cityga, läks Chelsea`le maksma 52 miljonit naelsterlingit.