Chelsea jalgpallilegend asub Derby Countyt juhendama

Inglismaa jalgpallikoondise ja Chelsea endine poolkaitsja Frank Lampard nimetati Inglismaa esiliigaklubi Derby County peatreeneriks.

39-aastane Lampard oli üks kandidaat 20-st ning Derby juhtkond langetas otsuse just endise tippjalgpalluri kasuks.

Tänavu esiliigas kuuenda koha saanud ja play-offi finaalis Fulhamile alla jäänud Derby sai viimase kolme aasta jooksul juba seitsmenda peatreeneri. Klubi senine juhendaja Gary Rowett siirdus hooaja järel kõrgliigast väljakukkunud Stoke City peatreeneriks.

"Olen alati tahtnud juhendada pika ajaloo ja traditsioonidega klubi - nagu seda on Derby County. See on minu jaoks hiilgav võimalus. See ei saa kerge olema, aga olen raskeks väljakutseks valmis," sõnas Derbyga kolmeaastase lepingu sõlminud Lampard.