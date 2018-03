Chelsea esiväravavaht tahab MMi eel oma tuleviku osas selgusele jõuda

Belgia jalgpallikoondise ja Chelsea esiväravavaht Thibaut Courtois teatas, et tahaks oma tuleviku osas selgusele jõuda enne tänavust MM-finaalturniiri.

25-aastasel belglasel saab kehtiv leping Chelsea`ga läbi järgmise hooajaga ning ta pole veel veendunud, et peaks Chelsea`ga kontrahti pikendama. Courtoisi vastu tunnevad tõsist huvi Madridi Real ja Paris Saint-Germain.

"Kui ma suudan MMi eel selgusele jõuda, kas sõlmida uus leping või oodata veel aastake, saaksin finaalturniiril mängida selge peaga," rääkis Courtois väljaandele Sporza. "Olen endiselt uhke, et esindan Chelsea`t ja tahaksin siin edu saavutada."

Ühtlasi tunnistas väravavaht, et suvel ta klubi vahetama ei torma. "Mul on lepingust üks aasta veel alles ja tunnen end Chelsea`s hästi. Hooaja järel istume maha ja hakkame asju arutama. Tean vaid, et jätkan Chelsea`s vähemalt järgmise hooaja," märkis belglane.

Courtois pidanuks teisipäeval mängima Belgia eest sõpruskohtumises Saudi Araabiaga, kuid jalavigastus sundis ta koduklubi juurde naasma.