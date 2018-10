Chelsea abitreenerit karistati Mourinho nina ees juubeldamise eest rahatrahviga

Maurizio Sarri parem käsi käitus vutiliidu teatel "ebasündsalt", kui läks kohtumise kuuendal lisaminutil Unitedi varumeeste pingi ette Ross Barkley löödud 2:2 viigiväravat tähistama.

Sarri tõdes hiljem meediaga suheldes, et palus Ioannil Mourinho ees vabandada. "Platsi ääres olles ei saanud ma aru, et midagi oleks valesti olnud, aga hiljem Mourinhoga rääkides sain aru, et käitusime valesti. Kutsusin Ioanni enda juurde ning käisime koos vabandust palumas."