Briti politsei on hädas: jalgpallifännid helistavad kaotuse järel hädaabinumbrile

Londoni politsei tegi ametliku üleskutse West Ham Unitedi jalgpalliklubi fännidele, et nad oma lemmikmeeskonna järjekordse kaotuse järel enam hädaabinumbrile ei helistaks.

Politsei pidas oluliseks rõhutada, et kaotuse järel politseisse helistamine on täielik ajaraiskamine, kirjutab BBC Sport.

"See on täiesti vastuvõetamatu, kui helistatakse numbrile 999 ainult seetõttu, et West Ham United taas kaotas ja inimene ei oska enam midagi teha," seisab politsei pressiavalduses.

Inglismaa kõrgliigas väljalangemistsoonis asuv West Ham jäi pühapäeval alla Watfordile 0:2. Ida-Londoni klubi jaoks oli see kolmandaks kaotuseks viimasest viiest mängust.