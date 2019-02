Briti meedia: Solskjaer teenib Manchester Unitediga püsilepingu, kui Meistrite Liigas alistatakse PSG

Norralane nimetati Unitedi ajutiseks peatreeneriks detsembris, kui klubi eesotsast vallandati Jose Mourinho.

United on Solskjaeri käe all saanud uue hingamise, võites üheksast esimesest kohtumisest kaheksa ning viigistanud ühe. Briti väljaande The Sun teatel on klubi juhid norralase tööga rahul ning temaga sõlmitakse uus pikaajaline leping, kui Meistrite Liiga kaheksandikfinaalis alistatakse Prantsusmaa hiid Pariisi Saint-Germain.

The Suni andmetel kohtus Unitedi juhatuse aseesimees Ed Woodward möödunud nädalal Solskjaeriga ning kiitis teda klubi juhatuse poolt seniste tulemuste eest. "Unitedi treeningkeskuses on üldine konsensus selle osas, et Solskjaeriga pikendatakse pärast positiivset tulemust PSG vastu lepingut," sõnas klubile lähedane allikas The Sunile.

Manchester Unitedi ja PSG vahelise vastasseisu avakohtumine peetakse 12. veebruaril Unitedi kodustaadionil. Korduskohtumine toimub 6. märtsil.