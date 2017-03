Inglismaa jalgpalliliigas neljandal kohal asuv Liverpool võtab pühapäeval vastu Burnley. Briti väljaanded Liverpool Echo ja Empire of the Kop pakuvad, et kuigi Dejan Lovren on vigastusest paranenud, peaks Eesti koondislane Ragnar Klavan alustama taas algkoosseisus.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tunnistas, et kuigi tal on võimalik pühapäeval kasutada ka neli eelmist matši vahele jätnud Lovrent, pole ta keskkaitsjate osas veel otsust langetanud.

"Ragnar Klavan on teinud mõned fantastilised mängud. Vaatame, mis me Dejan Lovreniga teeme. Otsust ei ole veel," sõnas Klopp.

"Algkoosseisu stabiilsus on alati hea. Mängijad harjuvad üksteisega, see on tähtis," vihjas sakslane, et ka Burnely vastu võivad keskkaitsepaari moodustada Joel Matip ja Klavan.

Liverpooli ei saa ka sel nädalavahetusel aidata poolkaitsja Jordan Henderson ja ründaja Daniel Sturridge. Vigastatute nimekirja on lisandunud ka ründaja Roberto Firmino. "Kahjuks tundis ta (Firmino) viimase mängu järel midagi puusas ja sel nädalal pole ta veel treeninud. Peame veel pisut ootama. See on tõesti halb uudis, sest ta mängis Arsenali vastu nii hästi," rääkis Klopp.

Empire of the Kop pakub Liverpooli pühapäevaseks algkoosseisuks: Mignolet, Clyne, Milner, Matip, Klavan; Can, Wijnaldum, Lallana; Mane, Coutinho ja Origi.

11 vooru enne hooaja lõppu juhib Premier League`i Chelsea 66 punktiga, Tottenhamil ja Manchester Cityl on 56 ning Liverpoolil 52 silma. Tihedalt kannul on Arsenal 50 ja Manchester United 49 punktiga, kusjuures mõlemal neil on konkurentidest üks mäng vähem peetud.