Briti meedia: Mourinho veab Manchester Unitedi juhtkonnaga vägikaigast

Inglismaa ajalehe Daily Expressi andmetel soovib Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho iga hinna eest Marouane Fellainiga lepingut pikendada, kuid jalgpalliklubi juhtkond on kahtleval seisukohal.

Fellaini praegune leping saab läbi käesoleva hooajaga ning kuna belglane on tänavu näidanud suurepärast mängu, ootab Mourinho, et klubi juhtkond pakuks võimsale poolkaitsjale uue lepingu.

Fellaini agendid on mõista andnud, et belglane tahaks uue kontrahtiga teenida umbes 150 000 naelsterlingi suurust nädalapalka, mis on Unitedi juhtide arvates liiga palju.

Neli hooaega tagasi Evertonist Unitedisse kolinud 29-aastane Fellaini on sel hooajal löönud kuue mänguga kokku kolm väravat. United jagab hetkel Premier League`is koos linnarivaal Cityga esikohta, olles seni loovutanud vaid kaks punkti maksimaalsest 21-st.