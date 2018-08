Briti meedia: Manchester United plaanib Mourinho asemele tuua Zidane'i

Briti väljaande The Suni andmetel viitab järjest rohkem kuulujutte sellele, et Inglismaa jalgpalliklubi Manchester United soovib loobuda Jose Mourinho teenetest.

55-aastane Mourinho on hooaja eel pidevalt kritiseerinud oma mängijaid ning klubi seisukorda. Mourinho pidev negatiivne suhtumine Manchester Unitedisse on pannud inimesed uskuma, et portugallane on järgmine peatreener, kes oma töö kaotab.

The Suni teatel on peamiseks kandidaadiks Manchester Unitedi peatreeneri kohale endine Madridi Reali loots Zinedine Zidane. Zidane lahkus lõppenud hooaja järel Madridi klubi eesotsast.

Manchester United lõpetas täna öösel hooajaeelse sõprusturniiri USA-s, kui viimases kohtumises alistati Ander Herrera ja Alexis Sancheze väravatest Madridi Real 2:1.

Kokkuvõttes saadi viie mänguga üks võit, üks kaotus ning kolm viiki.