Briti meedia: Liverpool on maailmarekordilise summa eest soetamas Brasiilia koondise väravavahti

AS Roma esiväravavaht Alisson Becker.

BBC Sport teatel on Liverpooli jalgpalliklubi sõlmimas lepingut Brasiilia koondise väravavahi Alissoniga, üleminekutasuks on 75 miljonit eurot.

Liverpool on viimasel ajal tõsist huvi näidanud Alissoni vastu ning alles eile tehti 70 miljoni euro suurune pakkumine. Erinevate väljaannete andmetel soovis Roma brasiillase eest vähemalt 75 miljonit.

25-aastane Alisson on viimased kaks hooaega veetnud Itaalia kõrgliigas AS Roma eest mängides. Lõppenud hooajal esindas ta Itaalia tippklubi Serie A-s 37-l korral.

75 miljonit eurot tähendab maailmarekordilist summat väravavahi eest. Senine kõrgeim summa väravavahi eest on 53 miljonit eurot, kui Gianluigi Buffon liikus 2001. aastal Itaalia klubist Parma suurklubisse Torino Juventus.