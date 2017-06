Briti meedia: kas Arsenal ja Manchester City vahetavad oma suurimad staarid?

Manchester City ja Londoni Arsenali jalgpalliklubid on asunud Daily Maili andmetel läbirääkimistesse seoses Sergio Agüero ja Alexis Sanchezi vahetamisega.

Kuuldavasti on City peatreener Pep Guardiola teinud oma endisest hoolealusest - Sanchez mängis tema käe all Barcelonas - meeskonna peamise ülemineku sihtmärgi.

Et tšiillast peetakse üheks Inglise kõrgliiga paremaks mängijaks, tuleks Cityl väidetavalt Arsenalile vastu anda Agüero. Just tipptasemel tipuründajast on Londoni klubi pärast Robin van Persie lahkumist tugevalt puudust tundnud.

Tabloidi tänahommikune spekulatsioon pakub Inglismaa meedias küll palju kõneainet, ent mõistagi näitab vaid aeg, kas selline tehing tõepoolest ka tõeks võiks saada.