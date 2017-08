Briti meedia hindas Klavani eilset mängu positiivselt

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan aitas eile oma koduklubi Liverpooli Inglismaa meistriliigas 1:0 võidule Crystal Palace'i vastu.

Mitmed Briti väljaanded andsid Klavanile sarnaselt tema keskkaitsepartnerile Joel Matipile kümne palli süsteemis hindeks kuue. Kui vastaste ründetähe Christian Benteke eduka katmise eest sai eestlane kiita, siis Ruben Loftus-Cheekile kaotatud duelli eest laita.

"Sai füüsiliselt Bentekega hästi hakkama, kuid oleks pidanud paremini mängima olukorras, kus Loftus-Cheek pääses temast mööda ja lõi teise poolaja alguses Belgia ründajale suurepärase võimaluse," märkis kohalik ajaleht Liverpool Echo Klavani esituse kohta.

Kõige kõrgema hinde ehk 8 sai vasakkaitses debüteerinud Andy Robertson, kes andis mängu jooksul enim sööte ja sekkus edukalt rünnakutesse. Üle kuue palli teenis veel vaid Sadio Mane (7).

Väljaanne This is Anfield andis Klavanile samuti kuue ning märkis oma ülevaates: "Klavan oli palliga enesekindel ja näitas terve mängu jooksul häid puuteid. Õhuvõitlustes oli samuti hea. Isegi nii hea, et Benteke otsustas teda korra käega vastu nägu lüüa. Tal paistab olevat Lovrenist parem ettenägelikkus, positsioonivalik ja enesevalitsemine. Küll ei suutnud ta aga takistada Loftus-Cheeki, ent Benteke jättis võimaluse realiseerimata. Selles olukorras tegi muidu muljetavaldavalt mänginud Klavan vea."

6,5 palli saanud Matipi kohta kirjutas This is Anfield, et kamerunlane tundis ennast märksa kindlamalt kui varasemates mängudes Lovreni kõrval.