Briti meedia: Diego Godin kasutas Manchester Unitedit ära, et sõlmida Madridi Atleticoga parem leping

Diego Godini agent ise võttis esimesena ühendust Manchesteri klubiga ning teatas, et Godin on huvitatud Old Traffordil (Manchester Unitedi kodustaadion -toim) mängimisest, vahendab Sky Sports.

United tegi Godini agendile pakkumise, mille ta pidi edastama Madridi Atletico juhatusele. Kõigest mõni tund hiljem sõlmis Godin Hispaania klubiga uue lepingu, mis toob talle aastas puhtalt kätte 7,5 miljonit eurot.

Sky Sportsi väitel oli Unitedi peatreener Jose Mourinho alati huvitatud Godini soetamisest, aga nüüd ta usub, et Godin näitas huvi üles ainult selleks, et sõlmida Madridi Atleticoga parem leping.