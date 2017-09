Briti meedia andis Klavanile hävitava hinnangu: Liverpool ei peaks teda tähtsates mängudes kasutama

Eesti jalgpallikoondislane Ragnar Klavan sai viimase Liverpooli mängu eest hävitava hinnangu.

Eestlase tööandja kaotas eile võõrsil Manchester Cityle koguni 0:5 ning väljaanded This is Anfield ja Liverpool Echo pidasid just Klavani ebaõnnestunud mängu suure allajäämise üheks peamiseks põhjuseks.

This is Anfield andis Klavanile kümne palli süsteemis hindeks kõigest kolme. Sama kesise näitaja teenis veel vaid poolkaitsja Georginio Wijnaldum.

"Vaatamata Kevin De Bruyne’i heale blokeerimisele mängu alguses kujunes edasine esitus tema (Klavani) jaoks kohutavaks ning ta tundis end tavatult ebamugavalt ka palliga mängides," iseloomustas väljaanne eestlase esitust. "Klavan ei saanudki oma matši alguse eksimustest üle ja arvatavasti peab ta järgmiseks mänguks algkoosseisu koha loovutama Dejan Lovrenile."

Liverpool Echo polnud palju armulisem ja märkis: "Üllatusena algkoosseisu pandud Klavan näitas, kes ta on - kõigest varumees. Avavärava juures päästis ta Agüero suluseisust, kinkis siis äärepealt Jesusile teise värava ja lasi seejärel samal mehel end vahetus duellis ikkagi üle mängida. Liverpool ei peaks nii tähtsates mängudes teda kasutama."

Klavan sai hindeks nelja, mis oli samaväärne Trent Alexander-Arnoldi ja Jordan Hendersoniga.