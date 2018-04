Briti leht: Arsenal alustas läbirääkimisi Barcelona ekstreeneriga

Inglismaa väljaande The Independent andmetel on Londoni Arsenali jalgpalliklubi alustanud läbirääkimisi Barcelona endise juhendaja Luis Enrique`ga.

Arsenali legendaarne peatreener Arsene Wenger teatas eile, et tänavune hooaeg jääb talle Londoni tippklubi eesotsas viimaseks.

Enrique, kes pani eelmise hooaja järel Barcelonas peatreeneri ameti maha, võttis tänavuseks hooajaks puhkuse. Kataloonia suurklubis saatis 47-aastast hispaanlast suur edu. Näiteks 2015. aasta kevadel tehti võimas kübaratrikk - võideti nii Hispaania meistriliiga kui karikasari ning UEFA Meistrite liiga.

Hispaanlase palkamise tõenäosust suurendab asjaolu, et Arsenali uus spordidirektor Raul Sanllehi on Enrique`iga väga heades suhetes. Jalgpalliturul kõrgelt hinnatud Enrique`t on varem seostatud ka Paris Saint-Germainiga.

Independent kirjutab, et Enrique pole ainus treener, kellega Arsenal on juba kontakti astunud, kuid teiste juhendajate nimed on siiani saladuses.