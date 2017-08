Briti ajaleht: Chelsea ostab augustis kolm tippmängijat

Inglismaa päevalehe The Telegraphi andmetel plaanib Inglismaa valitsev jalgpallimeister Chelsea augustikuu jooksul oma rivistust tugevdada kolme mängijaga.

Ajalehe andmetel on peatreener Antonio Contel sihikul Southamptoni keskkaitsja Virgil van Dijk, kes esitas eile koduklubile lahkumisavalduse, PSG paremakaitsja Serge Aurier ja üks poolkaitsja - kas Danny Drinkwater, Ross Barkley või Antonio Candreva.

Chelseal on seejuures vähemalt kaks tõsist konkurenti - Van Dijkist on väga huvitatud Ragnar Klavani koduklubi Liverpool, Aurieri palkamise soovi on aga ilmutanud Manchester United.

Poolkaitseliini tugevdamisel võib Conte eelistada kaasmaalast Candrevat, sest Itaalia koondislane on võimeline edukalt mängima erinevatel positsioonidel, kuid kõige tõenäolisemaks liitujaks peab Telegraph hoopis Leicester City tähte Drinkwaterit. Noorukese Barkley palkamise muudab keerulisemaks asjaolu, et Everton küsib inglase eest vähemalt 45 miljonit naela.