Brexit tähendab, et Premier League'i klubid peavad paljudest välismaistest tippmängijatest loobuma

Brexiti reeglid tähendavad, et meeskonnas peavad edaspidi olema vähemalt pooled mängijad kodumaised. Kuna koosseisus on 25 pallurit, siis tohibki olla 12 välismaalast. Kodumaine tähendab siinkohal seda, et selle arvestuse alla läheb ka mõne Euroopa Liidu riigi kodanik, kes on vanusevahemikus 16-21 mänginud kolm aastat Inglismaa või Walesi klubi akadeemias. Vastavalt Brexiti reeglitele saab edaspidi palgata aga mängijat, kes on vähemalt 18-aastane.

The Times kirjutab, et muudatusest teatatakse Premier League'i klubidele sel nädalal. Lisaks peavad arvatavasti ka Euroopa Liidu mängijad edaspidi hankima endale tööloa. Vähemalt praeguse seisuga ei paista kokkulepet, et sellest võiks pääseda.

Seniste teadete kohaselt pakub Inglismaa Jalgpalli Liit edaspidi klubidele suuremat abi mängijatele tööloa hankimisel.

Premier League'is pallib teatavasti 20 klubi. Nendst 13 tiimi on hankinud endale üle 12 välismaalase. Maksimaalne kvoot on kasutusel Manchester City's, Tottenhamis, Brightonis, Huddersfieldis ja Watfordis.

16 välismaalast on aga Londoni Chelsea, FC Liverpooli, Fulhami ja West Ham Unitedi koosseisudes.

Välismaalaste arv Premier League'i klubides:

17 - Manchester City, Tottenham, Brighton, Huddersfield, Watford