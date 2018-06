Brasiilia meedia: Liverpool on teinud väravavahi eest kopsaka pakkumise

AS Roma esiväravavaht Alisson Becker

Brasiilia meediaväljaanne Terra kirjutab, et Liverpool FC jalgpallimeeskond noolib väga tõsiselt AS Roma brasiillasest väravavahti Alisson Beckerit.

Liverpool olla värskelt teinud 57 miljoni naelsterlingi ehk 65 miljoni euro suuruse ostupakkumise.

Sarnast infot omavad ka hispaanlased kui MundoDeportivo avaldab Liverpooli ostupakkumise samuti summas 65 miljonit eurot. Ju on juttudel tõsi taga.

Alissonist olla huvitatud ka Madridi Real. Väravavaht ise on teemat kommenteerides maininud, et klubilises plaanis võiks kõik selge olla enne maailmameistrivõistluste avamängu. Mõni päev on aega. Kas ikka jõuab?