Brasiilia koondislane Willian: kui Antonio Conte oleks jätkuvalt peatreener, poleks ma enam Chelseas

30-aastane Willian oli Chelsea endise peatreeneri Antonio Conte käe all üks meeskonna parimaid mängijaid, kuid meeste omavahelised suhted jäid külmaks.

"Kas ma oleksin jätkuvalt Chelseas, kui Conte oleks peatreener? Mitte mingil juhul," edastas Goal Williani sõnu. "Mina olen Chelseas. Ma jään siia, sest ma tahan mängida Chelsea eest. Lahkun ainult siis, kui klubi ise seda tahab."

Sellel suvel asus Chelsea peatreeneri kohale Maurizio Sarri, kes varasemalt juhendas Itaalia tippklubi SSC Napolit.

Willianilt küsiti ka, kas talle meeldib mängustiil, mida Sarri viljeleb. "Ma usun küll. Meil on palju kvaliteetseid mängijad ründes nagu Eden Hazard ja Pedro. Meil on nüüd teistsugune mängustiil. Sarri räägib meile, et peame nautima mängu ja seda me ka teeme."

Chelsea võitis Premier League'i avavoorus Huddersfield Towni 3:0. Järgmises voorus minnakse vastamisi linnarivaali Londoni Arsenaliga.