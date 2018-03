Brasiilia koondise arst: Neymari hooaeg on läbi!

Neymar. Foto: Philippe Huguen, AFP

Kui varem on spekuleeritud, et Neymar võib operatsioonist taastuda juba aprillis, siis Brasiilia jalgpallikoondisega töötav arst, kes ka PSG superstaari jalal protserduuri läbi viib, ütles, et heal juhul on mees terve alles mai lõpuks.