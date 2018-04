BLOGI | Meistrite liigas hullanud Liverpool jäi seekord kuivale, Klavanilt 90 minutit

Liverpool - Stoke City

Kohtumine läbi! Sel korral jäid Anfieldil väravad löömata. Liverpool lepib Premier League'is teist vooru järjest viigiga. Klavanilt 90 minutit.

Viimastel minutitel on Liverpool tegutsenud hoogsamalt.

https://twitter.com/LFC/status/990219742169452545

Wijnaldumi pealöök lendab üle värava. Eeltöö tegi Milner.

Liverpool on viimasel ajal lükanud lihtsalt palli ja tundub, et nad ongi viigiga rahul. Sama tundub ka Stoke City kohta. Samas tabelis eelviimasel kohal olev Stoke vajaks kindlasti võitu.

https://twitter.com/LFC/status/990218377900777473

Mäng läheneb lõpule. Van Dijk teenib kollase kaardi.

75 minutit mängitud. Seis püsib ikka 0:0.

https://twitter.com/LFC/status/990213204063211521

Moreno proovib õnne, kuid pall lendab napilt väravast mööda.

Värskust otsiv Liverpool teeb 65. minutil kaks vahetust korraga. Ings ja Alexander-Arnold puhkama, mängu tulevad Clyne ja Milner.

Peagi on 60 minutit mängitud. Kolmapäeval AS Roma vastu tõelist tulevärki näidanud Liverpool ei ole arusaadavalt seekord sarnases hoos. Mängu eel meenutas praegune Stoke City ja endine Liverpooli mängumees Peter Crouch, et edukate euromängude järel on raske end tihtilugu Premier League'i matšideks uuesti kokku võtta.

Stoke peab 52. minutil tegema sunnitud vahetuse, kui vigastuse tõttu peab platsilt lahkuma Bruno Martins Indi.

Kumbki meeskond ei ole vahetusi teinud.

https://twitter.com/LFC/status/990207414220750850

Teine poolaeg on alanud!

Esimene poolaeg läbi! Väravad on seni löömata!

https://twitter.com/LFC/status/990201807157780480

41 minutit mängitud. Danny Ings lööb palli võrku, kuid kohtunik vilistab suluseisu. Kordus tõestab, et kohtuniku otsus oli õige.

https://twitter.com/LFC/status/990200136675536897

Salah karistuslöök läheb napilt väravast mööda.

Wijnaldum saab löögile! Hollandlase üritus läheb aga väga napilt väravast mööda!

Pallivaldamisprotsent näitab suuresti ära, millise mänguga seni tegemist on olnud. Liverpool 64, Stoe 36 protsenti.

Kohe teise pool platsi on supervõimalus Alexander-Arnoldil! Sööt tuleb kasti spurtinud äärekaitsjale aga täpselt keha alla ning löögist suurt asja lõpuks ei tule...

Suurepärane võimalus Stoke'ile! Gomeze eksimuse järel pääseb Stoke kastu ning tagumise posti juurde riputatakse tsenderdus Dioufile, ent pall lendab napilt väravast mööda!

Mitu head võimalust järjest, aga Liverpooli mehed ei suuda kastis korralikult löögile pääseda.

Klavan mängib täna siiski keskkaitses. Pikk Peter Crouch teeb eestlasele vea ning aitab Viljandi mehe ka sõbralikult ise püsti.

MILLINE VÕIMALUS! Salah saab ootamatult hea pika palli ning läheb väravavahiga täiesti silmitsi, tõstab palli puurivahist üle... aga see läheb väravast mööda! Pool staadionit juba tähistas...

Mäng algas!

Mängueelsel asetuste lehel on Klavan täna sealjuures paigutatud vasakkaitsesse, nagu ka mõned nädalad tagasi. Huvitav, kas tõesti eelistatakse äärekaitses Klavanit, mitte korduvalt paremkaitsja rolli täitnud Joe Gomezt?

Meeskonnad on peagi platsile tulemas. Telepildis oli tribüünil paista isegi ühte Eesti fänni, kellel oli Klavanit toetav suur plakat käes.

https://twitter.com/OptaJoe/status/990187912787570688

Enne mängu tuletame veel meelde tänast superuudist jalgpallirindelt:http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/liverpool-loodab-ragnar-klavaniga-lepingut-pikendada?id=81926553