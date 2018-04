BLOGI | Klavan ja Liverpool andsid tabeli viimase vastu 2:0 eduseisu käest

Liverpool läks kohtumist juba neljandal minutil Danny Ingsi väravast juhtima ning Mohamed Salah' 72. minuti tabamus tõotas Klavani tiimile kindla võidu tuua, ent kodupubliku toel suutis West Brom raskest seisust välja tulla - Jake Livermore'i 79. minuti värav ja Salomon Rondoni 88. minuti tabamus tõid tabloole hoopis viiginumbrid.

Sealjuures oleks kaotus West Bromile tähendanud liigast välja kukkumist - viigi järel on meeskonnal küll teoreetiline võimalus püsima jääda alles, ent selleks oleks vaja väikestviisi jalgpalliimet.

Ragnar Klavan tegi kaasa kõik 90 minutit. Kummaski West Bromi väravas otseselt eestlase süüd ei olnud.

Liverpool jätkab liigatabelis kolmandal kohal.

West Bromwich - Liverpool

Mäng on lõppenud! Oleks seis tabelis keerulisem, oleks see Liverpooli jaoks väga valus punktikaotus, aga õnneks on Klavani meeskonna jaoks asjad juba sisuliselt selged. West Brom aga ei ole veel matemaatiliselt liigast välja langenud - kuid iga Swansea punkt kukutaks nad juba esiliigasse.

West Brom viigistab! Salomon Rondon virutab 88. minutil peaga karistuslöögist tulnud palli võrku ning Liverpool on 2:0 eduseisu käest andnud!

West Brom lööb ühe tagasi! Nurgalöögiolukorra järel jääb pall Liverpooli kastis lahtiseks, Karius suudab esimese palli küll tõrjuda, aga Jake Livermore toksab palli ikkagi võrku! Ümmarguselt veerand tundi veel jäänud - kas Liverpool suudab võiduka lõpuni vastu pidada?

Oxlade-Chamberlainilt kena sööt kasti ning Salah'lt kena tõste üle väravavahi. Egiptlase jaoks on "kohustuslik" ära tehtud!

Liverpool 2:0! Mohamed Salah lööb ka oma värava ära!

West Brom taas ähvardab pisut, aga kastis lahtiseks jäänud pall lõpetab väravavahi Kariuse süles.

Teise poolaja algus on olnud pisut unisevõitu. Häid võimalusi pole olnud kummalgi tiimil, ent standardolukordi ja muud taolist on nähtud küll.

Teine poolaeg algas!

Poolaeg! Liverpool juhib võõrsil Premier League'i viimase meeskonna vastu Danny Ingsi neljanda minuti tabamusest 1:0.

Väga hea võimalus Liverpoolile! Salah toimetab palli West Bromi kastis õnnega pooleks Ingsile, kuid inglane ei suuda väravavahti üle mängida!

Suurepärane võimalus West Bromile! Milneri eksimuse järel pääseb Livermore paremalt äärelt tsenderdama ning jätkuolukorras saadetakse pall väga teravalt väravaesiselt läbi, aga keegi ei suuda seal jalga vastu panna!

West Bromil on mitu nurgalööki järjest. Kümme minutit avapoolaja lõpuni.

28. minut: Klavan sekkus hästi ja Rondon kaotas palli.

24. minut: Liverpoolil ohtlik karistuslöök, kuid Salahi sooritus läheb väravast mööda.

Väravaautor Ings on korraks murul pikali, kuid vigastus pole tõsine ja ta saab jätkata.

Klavan lööb Rodriguezi eest palli puhtaks. Rodriguez lõi mäletatavasti eelmises kohtumises Manchester Unitedi vastu võiduvärava,

Veerand tundi saab mängitud. Liverpool kontrollib kenasti mängu.

Liverpooli egiptlasest ründeäss Mo Salah saab täna mängida oma koondisekaaslase Ahmed Hegazi vastu.

Klavan sündmuste keerises:

Ingsi viimane liigavärav pärines 2015. aasta oktoobrist ja inglane näitab tähistamisel, kui palju see tabamus tema jaoks tähendab.

Danny Ings on nurgalöögi järgses olukorras värava ees vabaks jäetud ning inglane kõmmutab palli võrku!

1:0 Liverpoolile!

2. minut: Klavani esimene duell WBA ründaja Rondoniga on edukas. Venetsueela vutimehele vilistatakse trügimise eest viga.

Kohtumine on alanud!

Meeskonnad jooksevad väljakule.

Viimane ettevalmistus mänguks. https://twitter.com/LFC/status/987651513966350336

Ilmselgelt mõtleb Jürgen Klopp ikkagi ka uue nädala Meistrite liiga mängule AS Romaga, sest vahetusmeeste pingil on täna nii Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain kui Dejan Lovren.

Eesti jalgpallikoondislane Ragnar Klavan pääses Liverpooli tänaseks liigamänguks West Bromwichiga algkoosseisu. Mäng algab kell 14.30. https://twitter.com/LFC/status/987639346198188032