BLOGI JA FOTOD | Ragnar Klavan lõi Burnley vastu neljandal üleminutil Liverpooli võiduvärava!

Liverpool muukis esimest korda Burnley värava lahti 61. minutil, kui Trent Alexander-Arnoldi tsenderduse paremalt äärelt vormistas löögiga ristnurka 1:0 tabamuseks Sadio Mane.

Terve Liverpooli kaitseliin peab endale tuhka pähe raputama Burnley viigivärava pärast, mille 87. minutil lõi Johann Gudmundsson.

Liverpool ei tahtnud aga kuidagi viigiga leppida ning jahtis lõpuhetkeil võiduväravat, mille Klavan 94. minutil Dejan Lovreni söödust peaga värava eest ka sepistas, kirjutades end ajalukku kui esimene Eesti jalgpallur, kes Inglise Premier League'is võrku sahistanud.

Liverpool jätkab tabelis 44 punktiga neljandal kohal. Burnley asub 34 silmaga seitsmendal tabelireal. Liverpooli järgmine mäng on reedel karikasarjas linnarivaal Evertoni vastu, kes täna kaotas 0:2 Manchester Unitedile.

Teised mängud:

Brighton - Bournemouth 2:2

Leicester - Huddersfield 3:0

Stoke - Newcastle 0:1

Tabeliseis: 1. Man City 59 punkti, 2. Man United 47, 3. Chelsea 45, 4. Liverpool 44, 5. Arsenal 38, 6. Tottenham 37, 7. Burnley 34, 8. Leicester 30, 9. Everton 27, 10. Watford 25, 11. Huddersfield 24, 12. Brighton 23, 13. Newcastle 22, 14. Bournemouth 21, 15. Southampton 20, 16. Stoke 20, 17. Crystal Palace 19, 18. West Ham 18, 19. West Brom 16, 20. Swansea 16.

Burnley - Liverpool

No kurja! Oxlade-Chamberlain sai 42, Klavan 41 protsenti häältest. Ebaõnn! https://twitter.com/LFC/status/947903276741165056

"Enne kui me karistuslöögi saime, teadsin, et tahan üles joosta. Kui keegi teisest postist palli edasi suunab, tekib super võimalus. Tahtsin lihtsalt väravat kindlustada. Võib-olla oleks see ka ilma minuta sisse läinud, aga seal oli ka palju Burnley mängijaid ümber.""Asi pole ainult väravas. Suurepärane tunne on täna kolm punkti kirja saada. Tõestasime täna taaskord, et meil on imeline meesond. Me ei andnud alla. Kui meenutada, et viimane mäng oli alles kaks päeva tagasi, siis kõik olid täna valmis ja tasemel.""Meil on olnud nii palju mänge, kus me oleme taolisel moel punkte kaotanud, kuid me võitlesime lõpuni ja see on meie tasu! Fännid avaldasid taaskord massivset toetust. Tänud teile, kes te 1. jaanuaril siia tulita. Nii on hea aastat alustada," lisas Klavan.

http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/ajalugu-teinud-ragnar-klavani-esimene-kommentaar-oli-see-toesti-minu-varav?id=80663157

Mäng läbi! Oh seda pidu, mis nüüd Twitteris lahti läheb. Suurepärane algus jalgpalliaastale 2018!

Klavan!!! Neljandal üleminutil saab väravajoonel pea vahele. Sööt läheb kirja Dejan Lovrenile.

Neljast üleminutist üks mängitud.

Raske välja tuua ühte süüdlast. Klavan jäi hiljaks peaga palli edasi suunanud Vokesi takistamisega, aga tuhka peavad endla pähe raputama ka teised kaitsjad.

1-1 Jóhann Berg Guðmundsson viigistab 88. minutil seisu!

86. minut: Adam Lallana võetakse puhkama, James Milner asemele. Burnley toob sisse kolmanda ründaja Nahki Wellsi (Bermuda).

82. minut: Burnley nurgalöögist asja ei saa. Mitu teravat olukorda on Mignolet värava all järjest toimunud, aga külalismeeskond on asjad kontrolli all hoidnud.

Gerd Matis Rootalu: Liverpool on teinud hea mängu

72. minut: VAHETUS. Väravalööja Mane tuleb rahulikul sammul välja, Firmino mängu.

Firmino võtab soojendusdressi maha ja on peagi valmis sekkuma.

Otto Mattias Rootalu: Liverpool ei tohi lohakaks minna!!

Otto Mattias Rootalu: Lovren teeb järjest vigu. Klavan teeb head mängu

Otto Mattias Rootalu: Firmino teeb sooja

53. minut: Liverpooli nurgalöök. Wijnaldumi pealöök läheb üle värava. Liverpool on teist poolaega aktiivselt alustanud.

Foto: Reuters/Scanpix

Liverpool sooritas avapoolajal 7 pealelööki Burnley 6 vastu. Pealelöögid väravale jäid 1:1. Pallivaldamisprotsendid 63 % (Liverpool) ja 37% (Burnley). Algas teine poolaeg.

Kõlab poolajavile. Vaheajale minnakse 0:0 seisult.

38. minut: Arfieldi pealelöök karistusala äärelt läheb napilt vasakust postist mööda. Liverpooli värava all on täna rohkem juhtunud kui teisel pool väljakut.

35. minut: Gudmundsson põrutas otse peale, aga pall põrkus müüriga. Oht möödas.

34. minut: Lovren tekitab Burnleyle ohtlikust kohast karistuslöögi.

Arfieldi pealöögist kohe pärast seda ei saanud samuti asja, Mignolet püüdis selle kindlalt. Klavan oli mehele viimasel hetkel peale minemas.

28. minut: Klavan blokeeris Scott Arfieldi kauglöögi. Olukord tekkis ühest Liverpooli lohakast pallikaotusest.

19. minutil oli Burnley Liverpooli nurgalöögi järel ohtlikult vasturünnakule siirdumas. Mehetööd tegi vastaste karistusalast oma väljakupoolele spurtinud Lallana. Puhas klaarimine. Oleks vea teinud, saanuks viimase mehena punase, aga ei teinud. (Foto: AFP/Scanpix)

Livrpoolis sajab korralikult. Esimese veerandtunni jooksul polnud kumbki väravavaht veel palli tõrjuma pidanud. 17. minutil sai seda esimesena pärast kauglööki proovida Burnley puurilukk. https://twitter.com/LFC/status/947848452175745024

Foto: AFP/Scanpix

9. minut: esimene ohtlikum rünnak ka Burnleylt. Lovren ja Alexander-Arnold lasid mehe läbi, kuid Barnesi löök läks kõvasti üle ja mööda.

Liverpoolil oli juba 1. minutil karistuslöök kasutada. Ettepoole toodi ka Klavan, kes jätkuolukorras söödu kasti andis, kuid kogu stseen lõppes Lallana möödalöögiga.

Mäng on alanud!

Ametlikult on Coutinho küll vigastatud, kuid levivad ka kuuldused, nagu oleks mehe üleminek Barcelonasse juba vormistamisel, sest Nike kustutas oma kodulehelt ühe Coutinho-teemalise reklaami. "Philippe Coutinho is ready to light up Camp Nou" kõlas selle reklaami pealkiri. Samas pole teada, kas nad taolise uudise ise tegid või häkiti Nike'i kodulehele sisse.

Üks kohtumine on täna juba peetud. Brighton ja Bournemouth tegid 2:2 viigi. Brighton läks 5. minutil juhtima, lasi viigistada 33. minutil, haaras 48. minutil uuesti eduseisu ning külalised lõid viigivärava 79. minutil.Kell 17 algavad teised mängud: Leicester - Huddersfield, Stoke - Newcastle. Kell 19.30 Everton - Manchester United.

Klopp tegi laupäevase mänguga võrreldes algrivistuses koguni seitse vahetust."Coutinho ja Salah pole valmis mängima, seetõttu pole neid ka koosseisus. Mõlemad on vigastatud. See pole lahe, aga asjad on paraku nii. Ülejäänud muudatused on tingitud sellest, et tahtsime sisse tuua värskeid jalgu ning leida selleks mänguks õige formatsiooni ja taktika.""Seda tööd peab lihtsalt tegema ning me tegime ettevalmistuses juba osa tööd ära. Eks näis, kuidas see kõik välja kukub."Esimest korda on sel Premier League'i hooajal algrivistuses hooaja eel reielihast vigastanud Adam Lallana. "Üritasime olla nii mõistlikud kui võimalik. See oli Adami jaoks pikk periood. Lausa hullumeelne, kui pikaks see kujunes. Aga ta on meiega olnud juba mõned nädalad ja valmis minuteid koguma. Nüüd ta on valmis alustama."

