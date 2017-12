BLOGI JA FOTOD | Liverpool põrmustas Inglise liiga punase laterna Swansea, Klavan tegi hea mängu

Mänguskoor avati juba 6. minutil, kui oma 200. mängus Liverpooli eest sahistas võrku Philippe Coutinho. Roberto Firmino kõmmutas kaks väravat (52. ja 66. minutil), Trent Alexander-Arnold ja Alex Oxlade-Chamberlain kumbki ühe.

Klavan alustas algkoosseisust ja tegi kaasa terve kohtumise, paistes mitmel korral silma Swansea ohtlikute vasturünnakute peatamisel.

Liverpool jätkab Premier League'i tabelis neljandal kohal, jäädes kolmandal real istuvast Londoni Chelseast maha nelja punktiga.

Liverpooli algkooseis: Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, Klavan, Robertson (75. Milner), Can, Wijnaldum, Ozlade-Chamberlain, Salah (69. Lallana), Coutinho, Firmino (68. Solanke).

Pingil: Karius, Lovren, Gomez, Lallana, Mane, Milner, Solanke.

Tottenham – Southampton 5:2

Bournemouth - West Ham 3:3

Chelsea - Brighton 2:0

Huddersfield - Stoke 1:1

Manchester United - Burnley 2:2

Watford - Leicester 2:1

West Bromwich - Everton 0:0

1. Manchester City 55 punkti

2. Manchester United 43

3. Chelsea 42

4. Liverpool 38

5. Tottenham 37

6. Arsenal 34

7. Burnley 33

8. Leicester 27

9. Everton 27

10. Watford 25

Premier League'i 20. voor

Veel kiidulaulu: https://twitter.com/Shannxo/status/945744665738870784

Bravo! Klavan saab täna korralikult kiita. Keegi arvutas välja, et eestlasel oli viiendas väravas 40-protsendiline osalus. https://twitter.com/BertieFoster99/status/945735705485070336

Anna ka oma hääl! Tund aega aega valida. https://twitter.com/LFC/status/945739345176223744

Viieväravalise võidu on Liverpool nüüd Premier League'i jõuluvoorus saanud viiel korral. https://twitter.com/GracenoteLive/status/945736327353524224

Mäng läbi! Ootame, mida ütlevad asjaosalised ja kuidas hindab Inglise meedia Klavani esitust. Meie ütleme, et tegi taas tubli mängu!

5:0! Oxlade-Chamberlain saadab 83. minutil palli võrku.

Liverpool tegi 76. minutil ära ka kolmanda vahetuse: Robertson puhkama, Milner asemele.

Salah ja Firmino võetakse 68. ja 69. minutil puhkama, Solanke ja Lallana sekkuvad mängu. Juba laupäeval ootab ees mäng Leicesteri ja esmaspäeval võõrsil Burnley vastu.

Minut vahet ja 4:0! Firmino teine värav. Keskväljalt vaheltlõige ja kiirrünnak. Salah'lt resultatiivne sööt.

65. minut: Trent Alexander-Arnold põrutab ilusa palli ristnurka ja teeb skooriks 3:0!

57. minut: Salah pääseb kohe kiirrünnakul Fabianskiga üks-ühele, aga üle teda ei mängi.

Salah lööb peale, napilt väravast mööda. Löök polnud suurem asi, aga ka Fabianski positsioneerimine paigast ära.

56. minut: Firmino teenib karistusala vasakul äärel Liverpoolile järjekordse karistuslöök. Esimene kollane kaart läheb rootslasele Martin Olssonile.

Coutinho riputas karistuslöögi tahaposti ja brasiillane tõstis palli üle väravavaht Fabianski. Kui avapoolaja lõpus jäi Firminol suurepärane võimalus kasutamata, siis nüüd antakse see talle kindlasti andeks.

Teise poolaja kuues minut. Firmino lööb oma kaheksanda värava sel hooajal Premier League'is ja Liverpool juhib 2:0. Foto: Reuters/Scanpix

Teine poolaeg on alanud!

Väljaanne Liverpool Echo hindab oma live-ülekandes Klavani esimese poolaja esitust hindega 7. "Näitas oma füüsilist kohalolekut Oliver McBurnie taltsutamisega ja tegi hea bloki, kui Swansea ründaja Matipist mööda pääses."Teised hinded: Mignolet 6, Alexander-Arnold 6, Robertson 6, Matip 6, Can 6, Wijnaldum 7, Oxlade-Chamberlain 6, Coutinho 8, Firmino 7, Salah 7.

Sellist statistikat pakub meile Soccerstand.com esimesele poolajale (kliki, et näha suuremalt)

Coutinho 1:0 värav:

Foto: Reuters/Scanpix

41. minut: üle pika aja ohtlik rünnak Liverpoolilt. Salah kukkus lõpuks pärast väikest kontakti Carrolliga karistusalas, aga kohtunik vilet ei törtsutanud.

"On asi minus või on Klavan arenema hakanud?" https://twitter.com/chrisoaks2007/status/945717886974349312

Suurimad kriitikud Twitteris on täna Klavaniga rahul olnud. https://twitter.com/LFCEva/status/945717907140444160

37. minut: ärevad hetked Liverpooli värava all. Oliver McBurnie mängis üle Matipi ja Alexander-Arnoldi, Klavan blokeeris pealelöögi. Pall oli korraks veel lahti ja valitses segadus, aga lõpuks lahenes olukord Liverpooli väravalöögiga.

26. minut: Burnley ohtlik vasturünnak. Klavan tegi väravat ära hoides head tööd.

Coutinhol on täna 200. mäng Liverpooli särgis. Esimese 54 väravast lõi ta samuti Swanseale. https://twitter.com/SkySportsStatto/status/945711571614957568?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.liverpoolecho.co.uk%2Fsport%2Ffootball%2Ffootball-news%2Fliverpool-vs-swansea-live-team-14079663

22. minut: Kaitsest palliga üles tõusnud Klavan teenib keskväljal Liverpoolile karistuslöögi.

14. minut: Klavan saab karistuslöögile pea vahele, kuid pall maandub väravavõrgu peal.

Teine värav oli 11. minutil lähedal. Robertsoni pommlöök läks vasakust ristnurgast veidi mööda.

Skoor on avatud! Coutinho võimas löök 6. minutil maandub parema posti kõrval võrgus. https://twitter.com/OptaJoe/status/945710689888370690

Alati teravalt sõna võtva Jamie Carragheri tänane vaade mängule: https://twitter.com/Carra23/status/945702973467963393

Mäng on alanud! Liverpooli kaotus oleks igatepidi ootamatu ja veidi isegi ajalooline. https://twitter.com/OptaJoe/status/945707441391570944?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.liverpoolecho.co.uk%2Fsport%2Ffootball%2Ffootball-news%2Fliverpool-vs-swansea-live-team-14079663

Liverpooli meeste saabumine: https://twitter.com/LFC/status/945700631775465473

Tabeliseis enne tänast viimast ja kõige tähtsamat kohtumist:

Kell 17 alanud mängude lõppseisud:Bournemouth - West Ham 3:3Chelsea - Brighton 2:0Huddersfield - Stoke 1:1Manchester United - Burnley 2:2Watford - Leicester 2:1West Bromwich - Everton 0:0

Samal ajal Bournemouth - West Hami mängus: Arnautovic viis 89. minutil West Hami 3:2 ette, esimesel lisaminutil lõi Callum Wilson 3:3.

Jesse Lingard lööb esimesel lisaminutil Manchester Unitedi - Burnley mängus 2:2! Viigipunkt päästetud. Foto: Reuters/Scanpix

Vägevalt pommitatakse Bournemouthi ja West Hami kohtumises. 57. minutil läks kodumeeskond 2:1 ette, 82. minutil viigistas austerlane Marko Arnautovic 2:2.

Kõik on täpselt nii, nagu peab! Kell 19.30 astub Anfieldi staadioni murule ka Eesti aasta jalgpallur Ragnar Klavan. https://twitter.com/LFC/status/945692948359974912

Huvitav, kas selliseid maske on võimalik osta ka Klavani pildiga? Liverpoolis valmistutakse juba mänguks. Foto: Reuters/Scanpix

Watford on Leicesteri vastu 2:1 juhtima läinud. 65. minutil oli täpne prantslane Abdoulaye Doucoure, kes sai esimesena jala vahele Cleverley karistuslöögile.

Chelsea juhib 61. minuti värava järel (Marcus Alonso Cesc Fabregase söödust) Brightoni vastu juba 2:0. Foto: Reuters/Scanpix

Kaugel pole enam ka see aeg, kus me saame teada Liverpooli algkoosseisu. Hiljemalt tund enne avavilet (mäng kell 19.30) peaks see avalik olema. https://twitter.com/LFC/status/945675586743267328

Kas algab Manchester Unitedi comeback? Jesse Lingard lööb 53. minutil ühe tagasi. Tablool 1:2. Burnley veel juhib. https://twitter.com/OptaJoe/status/945690021847322624

47. minut: Chelsea - Brighton 1:0. Alvaro Morata sai lõpuks väravalt luku eest. Sellega tõuseb Chelsea hetkeseisuga tabelis Man Unitediga võrdsetele punktidele (42), kuid jääb ikkagi kolmandaks. Foto: Reuters/Scanpix

Esimene poolaeg Manchesteris lõppeb Unitedi fännide vilekooriga. Skoorid vaheajaks: Bournemouth - West Ham 1:1Chelsea - Brighton 0:0Huddersfield - Stoke 1:0Manchester United - Burnley 0:2Watford - Leicester 1:1West Bromwich - Everton 0:0

Old Traffordil on juhtumas... Burnley lööb 36. minutil Manchester Unitedi vastu 2:0! Belglane Steven Defour värava autoriks. Otse karistuslöögist! Foto: Reuters/Scanpix

30. minut: Bournemouth viigistab kodus West Hami vastu 1:1. Värava autoriks 27-aastane Inglise poolkaitsja Dan Gosling. Koondise ust pole mees kunagi päriselt maha murdnud - U21 koondise eest on tal näiteks kirjas vaid 3 mängu, U19 rivistuses tõmbas Inglismaa särgi selga 8 kohtumiseks. Foto: Reuters/Scanpix

10. minut: Huddersfield - Stoke 1:0 https://twitter.com/htafcdotcom/status/945672988640399364

7. minut: Bournemouth - West Ham 0:1 https://twitter.com/WestHamUtd/status/945672619730329600

ŠOKK! Esimese värava kell 17 alanud mängudes lööb Burnley 3. minutil Manchester Unitedile!

Harry Kane postitas riietusruumist: https://twitter.com/HKane/status/945669662821552128

Kuus järgmist mängu on alanud. Näis, kus esimesena sahiseb...

Hetke tabeliseis:

Mäng läbi! Tottenhamile 5:2 võit. Seitse mängu täna veel, neist kuus algavad kell 17. Liverpool võtab vastu Swansea kell 19.30.

Alan Sheareri rekord kübaratrikkide arvestuses polegi enam teab mis kaugel: https://twitter.com/GracenoteLive/status/945659479072432129

Statistikat muudkui tuleb. Viimati nähti Boxing Day'l kübaratrikki 2012. aastal. Kokku on sellega hakkama saanud vaid kuus mängijat. https://twitter.com/GracenoteLive/status/945655973653504000

Kane'i kolmas värav:

Southampton vähendab 82. minutil kaotusseisu 2:5-le. Jala sai valgeks serblane Dusan Tadic.

Harry Kane'i mütsitrikk on tõsiasi. 67. minutil vahetatakse tablool numbrid 5:1-ks. 56 väravat ühe kalendriaasta jooksul klubi ja koondise eest. Tehke järgi või makske kinni! https://twitter.com/OptaJoe/status/945654559640342528

Sünnipäevalaps Hugo Lloris endale nullimängu ei kingi. Southampton lõi 64. minutil (marokolane Soufiane Boufal) ühe tagasi. 4:1.

It's raining goals, Hallelujah! Son Heung-Min'i 51. minuti tabamuse järel seisab tablool juba 4:0.

48. minut: 3:0 - Dele Alli. Selle mängu saatus on otsustatud.

Esimene poolaeg läbi. Teise väravaga tõusis Kane ka 2017. aasta väravate arvestuses Messist mööda. Vägev! https://twitter.com/SpursOfficial/status/945644773200850945

Harry Kane lööb 39. minutil ka 2:0! Milline söödukombinatsioon!

Alan Sheareril on ka juba Twitteri postitus valmis. "Hea töö! Jätka seda!" ütleb ta. https://twitter.com/alanshearer/status/945639117441945601

Üks tähis langes peaaegu veel. 54 väravat klubi ja koondise eest on tänavu löönud ka Lionel Messi. Arvesse on võetud vaid mängijad viiest suuremast Euroopa liigast. https://twitter.com/GracenoteLive/status/945638500812120064

Tottenham - Southampton 1:0! Harry Kane lööb 37. värava selle kalendriaasta jooksul. Sellega ületas ta Alan Sheareri (Blackburn) 1995. aasta rekordi. https://twitter.com/OptaJoe/status/945638576422866944

Wembley staadioni treeneripingil on põnev duell kahe argentiinlase Mauricio ehk Pocchetino (Tottenham) ja Pellegrino (Southamptoni) vahel. Esimene juhendas Southamptonit 18 kuud enne Tottenhami siirdumist 2014. aastal ning teine määrati sellesse ametisse tänavu suvel. Mõlemad on 45-aastased endised Argentina koondise keskkaitsjad, mõlemad alustasid treenerikarjääri Hispaanias. Foto: Reuters

Tottenhami puurilukk Hugo Lloris tähistab täna 31. sünnipäeva. https://twitter.com/SpursOfficial/status/945564844207378434

http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/liverpooli-suur-sihtmark-on-jaanuaris-teel-hoopis-mancitysse?id=80604525

Liverpooli pooldajad peaksid just praegu alanud kohtumises Tottenham - Southampton toetama viimast, sest just Tottenham asub Klavani klubi selja taga viiendal tabelireal, vaid üks punkt on vahet.