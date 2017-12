BLOGI JA FOTOD | Liverpool lasi Arsenalil lüüa kuue minutiga 3 väravat, kuid pääses lõpuks viigiga!

Liverpool, kelle algkoosseisus alustas ka Klavan, tegi suurepärase avapoolaja ja võitis selle Philippe Coutinho löödud väravast 1:0. Tegelikult võinuks külaliste eduseis olla vaheajaks suuremgi, sest Roberto Firmino tegi kaks ohtlikku pealööki ning Mohamed Salah pääses vahetult enne poolajavilet Petr Cechiga üks-ühe vastu, kuid ei suutnud Arsenali väravavahti üle mängida.

Teise poolaja alguses parandas Salah kiiresti oma eksimuse ja lõi 2:0 ning sel hetkel tundus, et Liverpool liigub kindla võidu suunas. Järgmised kuus ja pool minutit kujunesid aga külalismeeskonna jaoks täielikuks katastroofiks - Alexis Sanchez, Granit Xhaka ja Mesut Özil tegid seisuks 3:2 Arsenalile! Sanchezi ja Özili tabamuse puhul magas olukorra maha Jose Gomez, Xhaka kauglöögi puhul oli süüdlane aga puurivaht Simon Mignolet.

Kuigi Arsenal jätkas surumist ja külalised olid jätkuvalt šokis, suutis Liverpool 71. minutil Firmino väravast viigistada. Lõpus mäng rahunes ning kummalgi meeskonnal väga ohtlikke olukordi enam ei tekkinud. Klavan tegi kaasa terve kohtumise ja võib oma mänguga rahule jääda.

Liverpool on 35 punktiga jätkuvalt neljandal ja Arsenal 34 silmaga viiendal kohal. Esikolmiku moodustavad Manchester City (52), Manchester United (41) ja Chelsea (38).

Liverpooli lähirivaalid mängivad laupäeval järgnevalt: 14.30 Everton - Chelsea, 17 Manchester City - Bournemouth, 19.30 Burnley - Tottenham, 21.45 Leicester City - Manchester United.

Arsenal - Liverpool

Klopi hinnang mängule: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/klopp-89-minutit-mangisime-suureparaselt-5-minutit-kohutavalt?id=80586955

Vägisi jääb mulje, et kui oled inglane, teenid Inglismaa ajalehelt parema hinde... Kas tõesti oli Gomez Klavanist parem? http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/klavan/liverpooli-varavavaht-sai-havitava-hinnangu-klavanit-hinnati-kesiselt?id=80586839

https://twitter.com/LFC/status/944321135281401858

KÕIK! Põnevusmäng lõppeb 3:3. Tundub igati õiglane tulemus.

Tundub vägisi, et asi liigub viigi suunas. Suuri riske enam ei võeta.

Salah saab nelja mehe vahelt löögile, ent saadab palli küljevõrku.

84. minut: Ja nüüd vilekoor kodupublikult - Klopp saadab Coutinho asemele väljakule endise Arsenali mehe Alex Oxlade-Chamberlain

Arsenal toob väljakule Welbecki, lahkus Iwobi.

78. minut: Mignolet teeb vahelduseks suurepärase tõrje ja päästab Liverpooli!

Cech saab Firmino löögile käed vahele, kuid tema õnnetuseks kukub pall kõrge kaarega ikkagi väravasse! https://twitter.com/LFC/status/944315481997168647

71. minut: Firmino viigistab 3:3-le!

Lihtsalt Mario: asi kisub huvitavaks!

67. minut: Klavan on Liverpooli päästeingel, lüües Lacazette`i jala eest palli auti. Prantslane oleks selle palli küll võrku saatnud...

Mati Jaeski: No olen kogu aeg rääkinud, et Liverpooli nõrgim lüli on Gomez. Aga tänasest mängust rääkides, siis Salah võiks ka lüüa väravale aga mitte veeretada. Ja Özil on mul alati nö maailma koondise algrivistuses olnud.

Kui avapoolajal tundus Arsenal Liverpooli kõrval Inglise meistriliiga keskmikuna, siis hetkel paistab Liverpool Arsenali kõrval esiliigaklubina....

62. minut: Mane võimalus, Cech päästab! (Ehk teeks väravavahtide vahetuse?)

Özil lööb 3:2! Mis toimub?? Nii esimene kui kolmas värav on Gomezi pirukas, teine Mignolet oma.

56. minutil kõmmutab Granit Xhaka kauglöögist värava. See jääb Mignolet südametunnistusele!

Liverpool on kerges šokis!

2:2 Arsenal lööb viigivärava!

Ai-ai! Sanchez lööb Gomezi nina eest peaga värava! Seis 2:1 Liverpoolile.

Salah keerutab karistusala joonelt kahe Arsenali kaitsja vahelt palli võrku! Rikošett kaitsjast oli ka abiks!

2:0 Liverpoolile!

Klavan valvab edukalt Lacazettet ega lase pallil temani jõuda. Arsenal on kontrate algatamisel võrreldes Liverpooliga väga kahvatu.

https://twitter.com/LFC/status/944308713871085568

48. minut: Salah teeb spurdi üle terve väljaku ja lööb peale, Cech tõrjub!

Lacazette trikitab karistusalas, ent kaitsjad on valvel.

Mignolet ei pidanud avapoolajal tegema ühtegi tõrjet. Kas teine mängupool tuleb sama kerge?

Teine poolaeg algas.

Arsenal vahetab poolajal: keskkaitsja Shkodran Mustafi tuleb Monreali asemele.

Nii arvavad Liverpooli fännid poolajal:: https://twitter.com/OpinionatedLFC/status/944304571891011584

Arsenal saab omakorda kriitikat - ainus klubi, mis laseb Liverpooli kaitsepaaril paista Maldini & Chiellinina... https://twitter.com/__arsenalnews_/status/944306933124816896

Veel kiidusõnu. Lacazette on tõesti varju jäetud... https://twitter.com/kemlyn96/status/944306361655091201

Nii Klavan kui Lovren saavad fännidelt kiita. https://twitter.com/ademolahafiz29/status/944306434866597888

Liverpooli lähirivaalid mängivad homme: 14.30 Everton - Chelsea, 17 Manchester City - Bournemouth, 19.30 Burnely - Tottenham, 21.45 Leicester City - Manchester United.

Liverpool oli enne tänast mängu 34 punktiga neljandal ja Arsenal 33 silmaga viiendal kohal. Esikolmiku moodustavad Manchester City (52), Manchester United (41) ja Chelsea (38).

Kui Liverpool teeniks täna võidu, kasvataks nad vahe Arsenaliga 4-punktiliseks ning jõuaks kolmandal kohal asuvast Chelseaśt punkti kaugusele.

Avapoolaeg lõppes 1:0 Liverpoolile. Peatreener Jürgen Klopp võib olla isegi pisut pettunud, sest seis võiks vabalt olla näiteks 3:0... https://twitter.com/LFC/status/944304915190632448

Algasid avapoolaja lisaminutid. Neid anti kolm.

44. minut: Salah pääses väravavahiga üks-ühe vastu, ent lõi vastu puurivahti. Jätkuolukorras nurjab Mane hiilgava võimaluse! https://twitter.com/LFC/status/944304023129161729

43. minut: Lacazettel on moment tekkimas, kuid Lovren on tasemel.

Klavan võidab duelli Öziliga. Tubli töö meie mehelt.

39. minut: Kaks Arsenali kaitsjat kingivad Liverpoolile ohtliku olukorra, kaotades oma karistusalas Coutinhole palli. Korraliku löögini brasiillane siiski ei jõua.

https://twitter.com/LFC/status/944301343740780546

Klavan on seni väga kindlalt tegutsenud. Arsenal on muidugi ka parajalt kahvatu...

Nii lendas Coutinho löögist pall väravasse:

32. minut: Firmino löök läheb napilt üle värava! 2:0 oli õhus.

Philippe Coutinho juubeldab:

Liverpool Echo annaks ilmselt Arsenali kaitsemängijatele hävitava hinnangu...

https://twitter.com/LFC/status/944299685573005312

26. minut: Coutinho lööb 1:0! Salahi sööt saab Liverpooli jaoks õnneliku põrke ning lühike brasiillane on esimesena jaol, lükates palli võrku.

24. minut: Firmino taas peaga ja pall vuhiseb tagumise posti kõrvalt napilt mööda!

22. minut: Firmino ohtlik pealöök! Cech tõrjub lähilöögi ja päästab Arsenali! https://twitter.com/LFC/status/944298220460625922

Kodumeeskond Arsenal pole suutnud veel midagi ohtlikku luua. Pigem domineerib Liverpool.

Klopp jagab näpunäiteid:

13. minut: Salah on paremal äärel ohtlik. Tema sööt leiab Coutinho, kelle kauglöök vuhiseb aga väravast mööda. Salahit peab täna Arsenali äärel pidurdama nooruke Maitland-Niles (20).

Ja nii ongi. Henderson lahkub ja Milner tuuakse asemele. https://twitter.com/LFC/status/944296139649683456

Liverpooli kapten Henderson saab süütus olukorras vigastada, kui ajab Özili taga. Tundub, et reievigastus ei lase tal jätkata.

Meenutuseks Liverpooli algrivistus: https://twitter.com/LFC/status/944293144220356612

Arsenal saab esimese ohtliku standardolukorra. Liverpooli mehed suudavad aga karistuslöögist tulnud tsenderduse puhtaks lüüa.

3. minut: Sanchez üritas esimest pealelööki, kuid Gomez suutis blokeerida.

Klopp viskas mängu eel nalja, et kui ei peaks täna treenerina töötama, oleks ta mängule pileti ostnud, et head lahingut nautida.

Mäng algas!

https://twitter.com/LFC/status/944287315161178113

https://twitter.com/Arsenal/status/944277766274510850

Tere õhtust! Klavan on ka Arsenali vastu algkoosseisus. Mäng algab 21.45. https://twitter.com/LFC/status/944277363319336960