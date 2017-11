BLOGI JA FOTOD | Liverpool ja Klavan võtsid Inglismaa meistriliigas kindla võidu

Ragnar Klavani tööandja Liverpool FC alistas Inglismaa jalgpalli kõrgliiga 12. voorus koduväljakul Southamptoni 3:0 (2:0). Kolmandat liigamängu järjest kuulus algkoosseisu ka Eesti vutikoondise kapten.

Liverpool domineeris mängu algusest lõpuni ning sai Premier League`is teenitult kolmanda järjestikuse võidu. Avapoolajal lõi kodumeeskonna mõlemad väravad egiptlane Mohamed Salah, teise mängupoole keskel vormistas lõppseisu brasiillane Philippe Coutinho.

Klavanil täna eriti palju tööd polnud, sest Southampton suurt ohtu kujutada ei suutnud.

Liverpool jagab nüüd 22 punktiga viiendat kohta koos Arsenali ja Burnley`ga. Esineliku moodustavad: Manchester City (34 punkti), Chelsea (25), mängu vähem pidanud Manchester United (23) ja Tottenham (23).

Pärast 22. oktoobri 1:4 sauna Tottenhamilt on Liverpool saanud ree peale. Neljas viimases mängus (kaasa arvatud Meistrite liiga mäng Mariboriga) on löödud kokku 13 väravat, enda võrku on lastud lüüa vaid üks pall.

Tänased tulemused:

Arsenal 2 : 0 Tottenham

Bournemouth 4 : 0 Huddersfield

Burnley 2 : 0 Swansea

Crystal Palace 2 : 2 Everton

Leicester City 0 : 2 Manchester City

Liverpool 3 : 0 Southampton

West Bromwich 0 : 4 Chelsea